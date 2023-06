Vorbild Plauen: Hofer Bauausschuss beschäftigt sich mit Schrottimmobilien

Das ehemalige „Petit Paris“ im Bahnhofsviertel oder der alte Lokschuppen auf dem Bahngelände: Die Stadt Hof hat ein Problem mit Schrottimmobilien. Bei der Beseitigung von solchen Immobilien will sich Hof künftig an seiner Partnerstadt Plauen orientieren. In Sachsen gibt es nämlich ein Förderprogramm, das 90 Prozent der Kosten für den Erwerb und Abriss solcher Häuser übernimmt. Das Programm hat Plauens Baubürgermeisterin im April im Hofer Bauausschuss vorgestellt.

… so das Fazit von Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Am Nachmittag (16 Uhr) will der Bauausschuss nochmal über die Bekämpfung von Schrottimmobilien in Hof sprechen und die Maßnahmen dafür konkretisieren.