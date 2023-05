Vorbild Bamberg? Hofer Grüne fordern Stadtbusse mit Frittenfett-Antrieb

Die Bamberger Stadtbusse haben künftig Frittenfett im Tank. Die Bamberger Stadtwerke wollen vom Sommer an alle ihre Busse auf diese E-Fuels umrüsten. Wäre das auch in der Stadt Hof denkbar? Einen entsprechenden Antrag stellen heute im Stadtrat die Grünen-Fraktion. E-Fuels aus gebrauchtem Speiseöl sei gelebte Nachhaltigkeit. Die Grünen schlagen eine dreimonatige Testphase vor. Danach sollen innerhalb eines Jahres alle Fahrzeuge der Stadtverwaltung, des Baufhofs und der Stadtwerke und damit auch die Stadtbusse mit E-Fuels fahren. Die Stadtverwaltung soll über diesen Antrag nach der Bekanntgabe in der Stadtratssitzung beraten.