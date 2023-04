Vorbereitungen zum Neubau der Elsterbrücke: Busumleitung ab heute in Plauen

Gut 15 Millionen Euro – so viel wird der Neubau der Elsterbrücke in Plauen wohl voraussichtlich kosten. Die Brücke ist die Hauptschlagader der Stadt Plauen. Weil sie aber in die Jahre gekommen ist, muss sie die Stadt komplett abreißen und dann wieder aufbauen. Der Spatenstich für den ersten Bauabschnitt soll in dieser Woche (DO) fallen. Steffen Ullmann, Sachgebietsleiter Tiefbau der Stadt Plauen:

Wegen der Straßensperrung fährt die Stadtbus-Linie A ab heute einen Umweg. Außerdem kann die Haltestelle Neue Elsterbrücke wegen der Bauarbeiten nicht angefahren werden. Die genaue Umleitung findet ihr hier