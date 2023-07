Vorbereitungen laufen: Selber Wiesenfest startet am Donnerstag

Die meisten Fahrgeschäfte und Buden stehen schon – am Wochenende feiert ihr in Selb euer traditionelles Heimat- und Wiesenfest auf dem Goldberg. Dieses Jahr geht’s auch schon am Donnerstag los. Festwirt Hans-Rainer Spannruft feiert nämlich das 15. Gründungsjubiläum seines Unternehmens. Am Donnerstag laufen deshalb schon die Fahrgeschäfte und es gibt Sonderpreise bei Essen und Getränken:

… so Festwirt Hans-Rainer Spannruft.

Aktuell laufen auf dem Goldberg die letzten Vorbereitungen für das Selber Wiesenfest. Es wird zum Beispiel noch die Verkleidung am Festzelt angebracht. Außerdem müssen die Lichterketten im Innen- und Außenbereich noch aufgehängt werden.