Vorbereitungen für neue Spielzeit: Luisenburg-Festspiele ziehen Zeltdach auf

Es ist das Zeichen, dass die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel bald starten. Seit dem Morgen installieren die Festspiele nämlich ihr spektakuläres Zeltdach, das die Zuschauer vor Regen schützen soll. Das Aufziehen des Zeltdachs findet unter strengen Sicherheitskriterien statt. Es wiegt schließlich 1,3 Tonnen. Je nach Wetterlage sollen die Arbeiten bis Freitag abgeschlossen sein. Die Luisenburg-Festspiele starten am 23. Mai mit der Premiere das Familienschauspiels „Die Schöne und das Biest“ in die neue Saison.

(Symbolbild)