Vorbereitungen beginnen: Dorferneuerung Bruck in den Startlöchern

Fast 20 Jahre lang laufen jetzt schon die Planungen für die Dorferneuerung des Berger Ortsteils Bruck. Heuer geht es richtig los. Wie die Gemeinde Berg mitteilt, hat die Baufirma bereits mit den ersten Vorbereitungen begonnen. Geplant ist die komplette Sanierung der Wasserleitungen und der Kanäle. Auch eine neue Straßenbeleuchtung bekommen die Brucker. Und die langersehnte Gemeindeverbindungsstraße von Bruck nach Bug steht an. Los gehen soll es am Bachlauf unterhalb der Brandsteiner Straße. Dafür muss die Bevölkerung in den kommenden zwei Jahren einige Straßensperrungen hinnehmen. Auch zwei Schulbushaltestellen ziehen um.