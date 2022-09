Die Vorbereitung der Selber Wölfe geht langsam aber sicher zu Ende. Nach mehreren Kader-Updates und der Sanierung der Netzsch-Arena dauert es nur noch eine Woche bis zum ersten Saisonspiel. Heute und am Sonntag finden für die Wölfe die letzten Vorbereitungsspiele statt. Heute geht es auswärts gegen die Saale Bulls Halle. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Am Sonntag gibt es dann das Rückspiel der Saale Bulls Halle in Selb.