Vorbereitung auf Zukunftswochenende: Dorfspaziergang in Leupoldsgrün

Die Gemeinde Leupoldsgrün veranstaltet Mitte Juli (15.-17.7.) ein großes Zukunftswochenende. Ein eigens dafür geloster Zukunftsrat beschäftigt sich mit der Frage, wie die Gemeinde auch in Zukunft lebendig bleiben kann. Bei einem öffentlichen Zukunftsforum darf dann auch die Bevölkerung mitreden. Zur Vorbereitung auf das Wochenende gibt es am Nachmittag schon einen Dorfspaziergang in Leupoldsgrün, bei dem sich der Zukunftsrat kennenlernen kann. Aber auch andere interessierte Leupoldsgrüner sollen dort die Chance bekommen, sich einzubringen. Treffpunkt ist um 17 Uhr im Bürgerhaus. Der Spaziergang endet um 19.30 Uhr am Hohen Stein mit einer Brotzeit für alle Teilnehmenden.