Vorbereitung auf Kriegsflüchtende: Landkreis Hof veröffentlicht Online-Portal

Nach und nach kommen die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland an. Auch der Freistaat Bayern bereitet sich auf die Aufnahme von Kriegsflüchtenden vor und sei bereit, seinen Beitrag zu leisten:

…so der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nach der heutigen Kabinettsitzung.

Auch im Hofer Land laufen die Vorbereitungen. Der Landkreis hat in einem ersten Schritt erhoben, wie viele Plätze in den vorhandenen Unterkünften zur Verfügung stehen. Weil noch nicht sicher ist, wie viele Flüchtende aus der Ukraine in der Region eintreffen, könnten zusätzliche, möglicherweise auch private Unterkünfte notwendig werden. Das Landratsamt hat ein Online-Portal veröffentlicht, auf dem ihr euch melden könnt, wenn ihr eine Unterkunft anbieten möchtet. Die Angebote werden gesammelt und anschließend vom Landratsamt koordiniert.