In zirka vier Wochen starten die Selber Wölfe in die neue DEL2-Saison. Mit vielen neuen Spielern will sich das Team jetzt einspielen. Ab heute (SA) startet für die Wölfe das Testspiel-Programm. Um 17:30 Uhr spielen die Selber Wölfe auswärts beim befreundeten Oberligaclub Moskitos Essen. Danach stehen unter anderem Spiele in Tschechien und beim Niedermeier-Cup in Deggendorf an. Anfang September gibt’s dann noch zwei Testspiele in der Netzsch-Arena. Mehr Infos findet ihr hier.