Vorbereitung auf die Bundestagswahlen: Stadt Selb legt Wahllokale zusammen

Die Bundestagswahlen stehen heuer an und die Vorbereitungen dafür sind schon in vollem Gange. Wie die Stadt Selb mitteilt, werden im September die Wahllokale der Ortsteile Heidelheim, Spielberg und Steinselb zusammengelegt. Dadurch soll der Grundsatz der geheimen Wahl sichergestellt werden. Das gelingt nur, wenn je Wahllokal mindestens 50 Stimmen zusammenkommen. Bei vergangenen Wahlen haben die drei Ortsteile diese Zahl nur knapp überschritten. Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das, dass die Wahllokale sich abwechselnd in den Ortsteilen Heidelheim und Spielberg befinden.