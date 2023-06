Vorbereitung auf den Schlappentag: Heute ist Zoigl-Fest in Hof

Nach langer Pause können die Hofer am Montag wieder ihren Nationalfeiertag, den Schlappentag, feiern. Aber schon dieses Wochenende steht ganz im Zeichen des Schlappentags. Die Brauerei Scherdel veranstaltet auf dem Festgelände bereits heute Abend das Zoigl-Fest. Kurt Unverdorben von der Scherdel-Brauerei:

Morgen folgt dann die traditionelle Hussitenführung. Sie startet um 14 Uhr an der Michaelis-Kirche in Hof. Die Besucher lernen dabei etwas über die Geschichte des Schlappentags. Am Nachmittag können sich Interessierte auch beim Bürger-Schlappenschießen ausprobieren.