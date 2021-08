Vor Schulstart: Verschönerung der Schulen im Vogtland

Ganz ruhig ist es in den Schulen in den Sommerferien nicht. Im Vogtland laufen derzeit Verschönerungs- und Instandsetzungsarbeiten, teilt das Landratsamt in Plauen mit. Das Julius-Mosen-Gymnasium in Oelsnitz bekommt neue Wand- und Bodenbeläge – das ist bereits der dritte Bauabschnitt. Insgesamt kosten die Bauarbeiten über drei Millionen Euro. Das Berufliche Schulzentrum Anne Frank in Plauen bekommt auf der Südseite eine Sonnenschutzanlage, im Inneren laufen Malerarbeiten und ein neuer Bodenbelag kommt rein. Weitere Arbeiten laufen im Beruflichen Schulzentrum e.o.plauen, in der Alten Reusaer Schule, in der Turnhalle des Gymnasiums Klingenthal und im Beruflichen Schulzentrum Vogtland in Reichenbach.

In Sachen Digitalisierung tut sich auch was, und zwar in der Außenstelle Oelsnitz und im Schulteil Klingenthal des Schulzentrums und im dortigen Gymnasium; außerdem im Schulzentrum Anne Frank in Plauen.