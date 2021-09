Vor Schulbeginn: Schulweg mit Kindern üben

Im bayerischen Teil der Euroherz-Region Region beginnt in genau einer Woche wieder der Schulalltag. Nach sechs Wochen Sommerferien gehen tausende Schüler morgens in die Schule. Vor allem wegen der Erstklässler warnt die Polizei alle Autofahrer.

Besonders im Umfeld von Schulen und Wohngebieten, sollten Autofahrer dann sehr wachsam sein. Am besten morgens und mittags die Geschwindigkeit drosseln und vor allem in der Nähe von Schulen immer bremsbereit sein. Eltern sollten den Weg zur Schule mit ihren ABC-Schützen auch jetzt in den Ferien noch einmal gemeinsam ablaufen und auf mögliche Gefahren aufmerksam machen. In den ersten Wochen bieten sich auch Gehgemeinschaften mit Nachbarskindern an. Mit dem Schulbeginn will die Polizei verstärkt sogenannte „Elterntaxis“ kontrollieren. Der eigentlich gut gemeinte Bring- und Holservice der Eltern kann nämlich zusätzlich zur Gefahr für die Kleinsten werden – durch regelwidriges Anhalten oder riskante Wendemanöver.

(Foto: Symbolbild)