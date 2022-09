Neue Spieler, Vertragsverlängerungen, eine frisch sanierte Spielstätte. Die Vorbereitung der Selber Wölfe auf die neue DEL2-Saison geht nun zu Ende. Morgen Abend (Sonntag) steht das letzte Vorbereitungsspiel gegen die Saale Bulls Halle aus der Oberliga Süd an. Bereits gestern haben die Selber Wölfe im Hinspiel mit 3:2 nach Verlängerung in Halle verloren. Morgen also das Rückspiel in Selb. Um 18:30 Uhr geht’s los in der Netzsch Arena.