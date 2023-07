Vor Produktionsstart: Oberfränkische Grünen-Landtagsabgeordnete besichtigen Elektrolyseur

Wegen der Nebenbestimmungen der Strompreisbremse ist der Elektrolyseur in Wunsiedel mehrere Monate stillgestanden. Ab August soll in Wunsiedel nun aber wirklich grüner Wasserstoff produziert werden. Die oberfränkischen Grünen-Landtagsabgeordneten Tim Pargent und Ursula Sowa wollen sich am Mittag schon vorab im Energiepark in Wunsiedel über den aktuellen Stand der Dinge informieren. Mit dabei sind auch Wunsiedels Landrat Peter Berek, Bürgermeister Nicolas Lahovnik und Stadtwerke-Geschäftsführer Marco Krasser.