Vor nächster Verhandlungsrunde im Tarifstreit: Kundgebung in Hof

In ganz Bayern finden in diesen Tagen Warnstreiks von Beschäftigten in Kitas oder Verwaltungen statt. Zu denen hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Hintergrund ist der Tarifstreit für den öffentlichen Dienst. Die zweite Verhandlungsrunde ist gescheitert – die entscheidenden dritte Verhandlungsrunde steht in der kommenden Woche an. Die Gewerkschaft ver.di will davor nochmal Druck machen. Auch aus der Region beteiligen sich verschiedene Einrichtungen an den Warnstreiks.

Hier im Raum Hof gehen die Warnstreiks vom Kreisverband Hof der KOMBA Gewerkschaft Bayern aus. Wie der Kreisverband mitteilt, wird es heute zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr und beim Abfallzweckverband kommen. Die Wertstoffhöfe Hof, Oberkotzau und Selbitz bleiben heute auch geschlossen. Außerdem sind verschiedene Kindergärten im Landkreis Hof zum Streik aufgerufen. Das betrifft unter anderem Einrichtungen in Döhlau, Köditz, Gattendorf und Oberkotzau. Die KOMBA Gewerkschaft sagt, es kann auch zu kurzfristigen Schließungen von kompletten Einrichtungen im öffentlichen Dienst kommen. Zwischen 10 und 11 Uhr wird’s außerdem einen Demozug durch die Nailaer Straße in Hof geben – da ist auch eine Kundgebung geplant. Die Gewerkschaft rechnet mit etwa 200 bis 300 Teilnehmern.