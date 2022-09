Vor Lewandowski-Wiedersehen: Er hat Geschichte geschrieben

Matthias Sammer erwartet beim Wiedersehen von Robert Lewandowski mit seinem Ex-Club FC Bayern München, dass dem Stürmerstar Respekt entgegengebracht wird. «Ich könnte nicht verstehen, wenn ein Mann, der so viel für den Club geleistet hat, nicht gut empfangen wird», sagte der Ex-Profi am Freitag bei einer Veranstaltung von Amazon Prime Video. Der zum FC Barcelona gewechselte polnische Weltfußballer habe in der Zeit bei den Bayern Geschichte geschrieben und etwas erreicht, «was seit Gerd Müller niemand mehr für möglich gehalten hat».

Der Ex-Bayern-Stürmer war im Sommer zum FC Barcelona gewechselt. Am 13. September zeigt der kostenpflichtige Internetanbieter Prime Video die Partie der Champions-League-Gruppenphase zwischen dem deutschen Rekordmeister und Barça, es ist das erste Aufeinandertreffen der Münchner mit Lewandowski.

Bei dem Spiel sollte für Sammer die «geballte Fußballkompetenz im Mittelpunkt stehen». Spannend sei die Entwicklung des FC Bayern ohne Lewandowski oder auch die Mannschaft der Katalanen, die unter Trainer Xavi zurück zu ihren Wurzeln finde. Sammer erwartet, dass sich die Fans «besinnen, sobald sich die Emotionen etwas gelegt haben», sagte der für Amazon als TV-Experte arbeitende 54-Jährige.