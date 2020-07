Vor künftiger Hof-Galerie: Stadt will Zwischenlösung für Strauß-Areal

Was passiert mit dem Strauß-Areal in Hof? Für die kommenden Wochen steht die Antwort fest: Ein Riesenrad wird dort, wo einmal die Hof-Galerie stehen soll, für ein wenig Volksfest-Feeling sorgen. Aber auch danach soll die Fläche nicht erneut so lange brachliegen. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla hat deshalb gestern im Stadtrat angekündigt, einen Ideenwettbewerb starten zu wollen. Dabei geht es nicht um einen Ersatz für die Hof-Galerie – das Ziel der Stadt dürfe aber nicht sein, auf sie zu warten. So zititiert die Frankenpost Eva Döhla. Ende Oktober, nach dem Ideenwettbewerb für das Hoftex-Areal soll der Wettbewerb für eine Zwischenlösung am Strauß-Areal starten. Ende des Jahres soll der Grundsatzbeschluss stehen, sodass es mit der Umsetzung losgehen kann. In Sachen Hof-Galerie soll es nach der Sommerpause des Stadtrats neue Infos geben, dann nämlich wollen die Investoren den aktuellen Stand vorstellen.