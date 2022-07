Vor fünf Jahren: 18 Menschen sterben bei Bus-Unglück bei Münchberg

Eine riesige verkohlte Stelle an der Autobahn hat tagelang an das schreckliche Unglück erinnert: Morgen ist es genau fünf Jahre her, dass 18 Menschen auf dem Weg von Sachsen an den Gardasee ums Leben gekommen. Ihr Reisebus ist auf der A9 bei Münchberg komplett in Flammen aufgegangen.

Es war eine Unachtsamkeit mit katastrophalen Folgen: Am Morgen des 3. Juli 2017 übersah der Fahrer eines Reisebusses auf der A9, dass vor ihm ein Laster wegen einer Baustelle abbremste. Der Bus prallte auf das Heck. Nach dem Zusammenstoß setzte sich innerhalb von Sekunden eine fatale Kettenreaktion in Gang: In dem Bus waren Batterie samt Elektrik, Drucklufttank und Zusatztank weit vorne und nah beisammen verbaut. Diese Bauweise löste mehrere Kurzschlüsse aus. Ein Kraftstofftank platzte und entzündete sich. Der Bus brannte komplett aus, von ihm blieb nur ein verkohltes Gerippe übrig. Mittlerweile hat sich die Sicherheitstechnik verbessert. Zum Beispiel hatte der Unglücksbus keinen Notbremsassistenten. Die sind mittlerweile verpflichtend für alle Neufahrzeuge. Ab Juli 2024 müssen neue Busse zudem mit einem Müdigkeitswarner ausgestattet sein.