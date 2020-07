Auf Plauen kommt ein sehr spezielles Wochenende zu. In der Syra- und der Bleichstraße sind bei Bauarbeiten mysteriöse Gegenstände aufgetaucht, bei denen es sich um Fliegerbomben aus dem zweiten Weltkrieg handeln könnte. EH-Reporter Elias Rossow erklärt, was in den kommenden 24 Stunden alles passiert und passieren könnte.

Hier findet ihr eine Übersicht, über die von der drohenden Evakuierung betroffenen Gebiete