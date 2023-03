Vor entscheidender Tarifverhandlung: Nochmal großflächige Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Die zweite Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst ist gescheitert. Die entscheidenden dritte Verhandlungsrunde steht in der kommenden Woche an. Die Gewerkschaft ver.di will davor nochmal Druck machen. In dieser Woche sind deswegen bayernweit wieder großflächige Warnstreiks geplant – auch bei uns in der Region.

Generell sind in dieser Woche bayernweit Einrichtungen wie Straßenreinigung, Kitas, Krankenhäuser und Verwaltungen von Warnstreiks betroffen. Auch in Stadt und Landkreis Hof sind Mitarbeitende im öffentlichen Dienst an mehreren Tagen zu Streiks aufgerufen. Hier geht die Aktion vom Kreisverband Hof der KOMBA Gewerkschaft Bayern aus. Welche Einrichtungen genau betroffen sind, will die KOMBA Gewerkschaft noch rechtzeitig bekanntgeben. Das sagt zumindest der örtliche Streikleiter, Markus Haase, gegenüber Radio Euroherz. Laut einer Mitteilung der Gewerkschaft ver.di müssen wir wohl vor allem am Dienstag und Mittwoch mit Einschränkungen in der Region rechnen.