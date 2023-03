Vor dritter Verhandlungsrunde: Streiks in Hochfranken und dem Vogtlandkreis

Diese Woche war im öffentlichen Dienst wieder von Warnstreiks geprägt. Beteiligt haben sich Stadtverwaltungen, Müllabfuhren oder Stadtwerke. Auch heute und morgen hat die KOMBA-Gewerkschaft zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Es beteiligt sich auch die Stadtverwaltung in Hof. Wie der KOMBA Kreisverband Hof mitteilt, wird es heute zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr und beim Abfallzweckverband kommen. Auch der Abwasserverband Hof Saale wird bestreikt. Darüber hinaus bleiben im Rahmen der Warnstreiks zwei Ganztagsschulen in Hof geschlossen. Rund 100 Beschäftigte sollen wohl an einer Kundgebung des Deutschen Beamtenbundes in Nürnberg teilnehmen. Ebenfalls zum Streik aufgerufen sind das Landratsamt Wunsiedel und das Kommunalunternehmen Umweltschutz Fichtelgebirge.

Heute und morgen ist auch das Vogtland betroffen. Verdi hat das Landratsamt in Plauen und die kommunalen Kindertageseinrichtungen und Horte zum Streik aufgerufen. Nach aktuellem Stand sind drei Horte betroffen. Eine Notbetreuung könne laut der Stadt Plauen nicht überall gewährleistet werden.

Betroffene Betreuungseinrichtungen in Plauen (bis jetzt):

• Hort Grundschule Kuntzehöhe am 24.3.2023 geschlossen

• Hort Grundschule Friedrich Rückert am 23. und 24.3.2023 geschlossen

• Hort Grundschule Karl Marx am 23.03.2023 nur in einigen Gruppen eingeschränkt