Es ist nicht zu übersehen, dass wir mitten im Wahlkampf für die bayerische Landtagswahl stecken. Ministerpräsident Markus Söder ist gefühlt jede Woche bei uns in Oberfranken. Aber auch andere Parteien laden ihre Spitzenkandidaten ein. Adelheid Rupp, Spitzenkandidatin der LINKEN in Bayern, kommt am Abend zum Beispiel ins Galeriehaus in Hof. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.