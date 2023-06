Vor der Landtagswahl: Marktredwitz und Naila suchen Wahlhelfer

Die Politikerinnen und Politiker bringen sich schon in Stellung. Am 8. Oktober ist Landtags- und Bezirkswahl in Bayern. Damit auch alles reibungslos verläuft, sind die Städte auf engagierte Menschen angewiesen, die in den Wahllokalen mithelfen. Die Städte Marktredwitz und Naila suchen momentan Wahlhelfer. Einzige Voraussetzung ist, dass man selbst als Wähler zugelassen ist.

Marktredwitz:

Nähere Auskünfte erteilt das Wahlamt der Stadt Marktredwitz, Egerstraße 2, 95615 Marktredwitz, Telefon: 09231/501-115 oder -268, E-Mail: wahlamt@marktredwitz.de.

Unter www.marktredwitz.de/wahlhelfer finden alle Interessierten ausführliche Informationen und ein Formular, mit dem sie sich als Wahlhelferin oder Wahlhelfer registrieren können.

Naila:

Wer das ehrenamtliche Wahlhelferteam unterstützen möchte, kann sich telefonisch unter der Rufnummer 09282 68-33 oder per E-Mail unter wahl@naila.de mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen oder das Online-Formular unter www.naila.de/buergerservice/digitales-rathaus, Rubrik WAHLEN, nutzen.