Vor der Landtagswahl: Bayerische Wirtschaft fordert mehr sozialen Wohnraum in Oberfranken

Nachdem die Landtagswahl am 8. Oktober immer näher rückt, werden auch die Forderungen der Wirtschaft an die Politik lauter. Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft nimmt da vor allem den Wohnungsbau in den Blick. Im Hinblick auf den Arbeits- und Fachkräftemangel braucht es vor allem mehr sozialen Wohnraum und bezahlbare Mieten, so die vbw in einer aktuellen Mitteilung. Die Baukonjunktur wird aktuell aber durch gestiegene Bau- und Grundstückspreise und hohe Zinsen gebremst. Hinzu kommen unübersichtliche Verwaltungsverfahren und immer neue Auflagen. Um das wieder zu ändern, sind verlässliche Regeln, digitale Verfahren und weniger Bürokratie nötig. Wichtig wären auch Förderangebote und steuerliche Anreize.