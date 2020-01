Vor der Kommunalwahl: Radio Euroherz und Frankenpost veranstalten Podien

Bürgermeister, Landräte, unsere direkten Ansprechpartner in Hochfranken – in nicht einmal mehr zwei Monaten sollen wir sie wählen. Damit ihr einen guten Überblick bekommt, welcher Kandidat oder welche Kandidatin eure Interessen am Besten vertritt, hat Radio Euroherz zusammen mit der Frankenpost etwas organisiert: insgesamt 8 Wahlpodien wird es vor der Kommunalwahl am 15. März geben. Dabei stellen sich unter anderem die Kandidaten für den Posten des Hofer Landrats vor, aber auch für die Bürgermeisterwahlen in Hof, Rehau. Münchberg und anderen Städten. Los geht’s am 23. Januar in Naila. Die Podien beginnen jeweils um 19 Uhr und sind für alle geöffnet. Fragen aus dem Publikum sind erlaubt und erwünscht. Termine stehen unten:

Naila

23.01. 19 Uhr Frankenhalle

Münchberg

29.01. 19 Uhr Judohalle

Rehau

30.01. 19 Uhr Ringerhalle

Döhlau

04.02. 19 Uhr Rathaussaal

Landkreis Hof

05.02. 19 Uhr Bürgergesellschaft Hof

Helmbrechts

10.02. 19 Uhr Textilmuseum

Hof

11.02. 19 Uhr Bürgergesellschaft Hof

Lichtenberg

17.02. 19 Uhr Sportschützenheim