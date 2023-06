Vor den Special Olympics: Auerbach ist Gastgeber für Sportler – Hof aber nicht mehr

Am Samstag (17. Juni) starten in Berlin die Special Olympics World Games. Hier messen sich Sportler mit Beeinträchtigungen in verschiedensten Sportarten. Bevor der Wettbewerb anfängt, kommen die Sportler aber erst einmal in über 200 Kommunen an. Das sind die sogenannten Host-Towns. Auerbach im Vogtland begrüßt als Gastgeberstadt zum Beispiel eine Delegation aus Zypern. Die Behindertenbeauftragte des Vogtlandkreises Dagmar Nauruhn:

Auch Hof hätte Host-Town sein sollen. Die erwarteten Sportler der Kapverdischen Inseln hatten aber Probleme mit den Visa und kommen erst später mit dem Flieger direkt nach Berlin.

Bei den Special Olympics ist die Stadt Hof auch mit zwei Sportlerinnen vertreten. Melanie Gebhardt und Victoria Tippelt vom Faltbootclub Hof kämpfen im Kajak um Medaillen.