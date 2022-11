Vor den Haushaltsberatungen: SPD-Fraktion im Hofer Kreistag fordert frühzeitige Gespräche über Projekte

Corona, Ukraine-Krieg, steigende Preise, und Notfallplanungen für Stromausfälle. Die Kommunen haben derzeit mit vielen Problemen zu kämpfen. Das belastet vielerorts die ohnehin klammen Kassen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Nun stehen in den Kommunen die Haushaltsberatungen an. Die SPD-Fraktion des Hofer Kreistags stellt dazu einen Antrag an die Kreisverwaltung.

Der Landkreishaushalt finanziert sich hauptsächlich aus Umlagen, also vor allem durch den Hebesatz und die Steuern der Städte und Gemeinden im Landkreis. Die SPD-Fraktion fordert: Der Landkreis muss seine Pflichtaufgaben erfüllen, darf aber seine 27 Kommunen nicht übermäßig belasten, vor allem vor dem Hintergrund der zahlreichen Herausforderungen. Christian Zuber, Vorsitzender der SPD/ALB-Kreistagsfraktion erneuert in einer Mitteilung den Wunsch nach frühzeitiger Beteiligung. Es solle eine Besprechung mit den Fraktionsvorsitzenden stattfinden. Hier sollen Projekte und Ansätze für den Kreishaushalt 2023 diskutiert und priorisiert werden. Dabei soll auch festgelegt werden, welche Projekte umgesetzt und welche verschoben werden können. Zudem sei es wichtig, die Kommunen nicht durch eine höhere Kreisumlage zu belasten, heißt es in dem Antrag.