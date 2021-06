Vor dem Schulstart: Erweiterte Testmöglichkeiten in der Region

Damit die Schülerinnen und Schüler in der Region möglichst stressfrei in ihren ersten Schultag am Montag starten, empfiehlt es sich, sich schon vorab am Wochenende auf Corona testen zu lassen. Der Landkreis Wunsiedel hat dafür sogar spezielle Zeiten an seinen Teststellen eingerichtet. Eine Übersicht findet ihr auf euroherz.de. Auch die Kitas starten wieder überwiegend in den Regelbetrieb. Die Eltern haben künftig zweimal die Woche das Recht auf Selbsttests für ihre Kinder. Die können sie kostenlos in der Apotheke abholen. Berechtigungsscheine dafür bekommen die Eltern von der jeweiligen Einrichtung.

Auch in Schleiz gibt es Änderungen im Testzentrum: Seit heute kann sich dort jeder auch samstags zwischen 9 und 11 Uhr in der Wisentahalle testen lassen – dafür braucht es allerdings einen Termin.

Übersicht der Teststellen im Landkreis Wunsiedel

