Vor dem langen Wochenende: ADAC rechnet mit starkem Reiseverkehr

Für viele von uns steht ein langes Wochenende bevor. Davor rechnet der ADAC mit starkem Reiseverkehr. Vor allem am Mittwochnachmittag da Kurzurlauber den Feiertag Fronleichnam morgen nutzen wollen. Dann kommt noch der Ausflugsverkehr in die typischen Touristenregionen dazu, wie zum Beispiel in die Fränkische Schweiz. Und auch am Wochenende erwartet der ADAC volle Autobahnen: Mit dem Ende der zweiwöchigen Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg machen sich viele Urlauber vor allem am Samstag wieder auf den Heimweg. Da kann es immer wieder zu Staus auf der A9 in Richtung Berlin kommen.