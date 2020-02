Vor dem Kind: Pärchen stiehlt Playstation-Controller

Diebespärchen gesucht: Bereits vergangenen Mittwoch sind ein Mann und eine Frau mit einem Kind in einem Laden in der Schleizer Straße in Hof gewesen. Während der Mann das Personal in ein Gespräch verwickelt hat, hat seine Begleiterin zwei Playstation-Contoller in ihre Tasche gesteckt. Die Drei haben danach das Geschäft unbemerkt verlassen. Die Überwachungsanlage hat die Szene gezeigt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Eine genaue Personenbeschreibung der Tatverdächtigen findet ihr unten. Wer Angaben machen kann, soll sich bei der Polizei Hof melden.

Personenbeschreibung:

Weibliche Tatverdächtige: zirka 40 Jahre alt, schlank, rötlich- braune schulterlange Haare, grauer Anorak, schwarze enganliegende Hosen, graue Schuhe, Handtasche, begleitet von einem etwa 8-jährigen Jungen.

Männlicher Tatverdächtiger: zirka 35-40 Jahre alt, sportlich, dunkle kurze Haare, trug einen Schnurr- und Kinnbart, schwarzen Anorak, Bluejeans, braune Schuhe.

Tel.-Nr. 09281/704-0 der Polizeiinspektion Hof