Vor dem Digitaltag: Mediensprechstunde in Münchberg

Digitalisierung hat Auswirkungen auf immer mehr Lebensbereiche – darauf will der morgige Digitaltag aufmerksam machen. Der Landkreis Hof will dazu gleich mehrere Projekte vorstellen – unter anderem den digitalen Zwilling in Münchberg. Eine digitale Einführung gibt es bereits heute Abend. Ab 14 Uhr bietet die Stadt Münchberg bereits eine Mediensprechstunde in der Kulcity Keimzelle an. Dort beantworten unter anderem Studierende des Campus Münchberg Fragen zu digitalen Geräten und Funktionen.