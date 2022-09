Vor dem Corona-Herbst: Angepasste Impfstoffe kommen in der Euroherz-Region zum Einsatz

Im Sommer ist die Nachfrage nach Corona-Impfungen deutlich zurück gegangen. Jetzt im Herbst steigt allerdings die Ansteckungsgefahr wieder. Außerdem stehen neue Impfstoffe zur Verfügung. Ab dieser Woche gibt es auch in unserer Region die, an die Omikron angepassten, Impfstoffe von Biontech und Moderna.

Ab heute bietet das Impfzentrum in Helmbrechts den neuen Biontech Impfstoff an, ab morgen soll auch Moderna verimpft werden.

Zur Wahl steht dann auch der neue Totimpfstoff von Valneva. Er ist für Menschen zwischen 18 und 50 Jahren zugelassen. Auch in den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth kommen ab dieser Woche die angepassten Omikron-Impfstoffe zum Einsatz.