Vor dem Apotheken-Protesttag: Medikamente schon heute besorgen

Die Schilder an den Apothekenfenstern kündigen es seit Tagen an: Morgen beteiligen sich die meisten Apotheken an einem Protesttag und machen dicht. Kundinnen und Kunden sollten sich deshalb schon heute entsprechend vorbereiten.

Alle, die schon wissen, dass sie bestimmte Medikamente brauchen, sollten die schon heute besorgen, vor allem wenn es noch Gesprächsbedarf gibt, wenn noch Fragen offen sind. Wenn ihr morgen einen Arzttermin habt und der euch Medikamente verschreibt, müsst ihr noch einen Tag warten bis ihr sie abholen könnt. Wenn es dringend ist, könnt ihr auch auch eine Notfallapotheke aufsuchen, zum Beispiel bei wichtigen Schmerzmitteln oder Antibiotika.

In Hochfranken bleiben morgen vier Apotheken offen.

Geöffnet haben: Im Landkreis Wunsiedel die Stadtapotheke Weißenstadt und die Stadtapotheke in Arzberg. Im Landkreis Hof ist es die Sonnen-Apotheke in Schwarzenbach am Wald. Außerdem hat die Aesculap-Apotheke in Hof geöffnet. Dazu kommen die Pluspunkt-Apotheke in Hof und die Altstädter Apotheke mit dem Versandhandel medikamente-per-klick.de in Selbitz. Im Vogtland sind morgen die Rathaus-Apotheke in Plauen, die Schloss-Apotheke in Mylau und die Bären-Apotheke in Muldenhammer im Dienst.

Hier sind alle Notfallapotheken online zu finden.