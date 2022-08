Von Rentnerin übersehen: Motorradfahrer schwerst verletzt

Schwere Verletzungen hat sich am Abend ein Motorradfahrer bei Münchberg zugezogen, weil ihn eine ältere Autofahrerin übersehen hat.

Die 80-Jährige war auf der Südumgehung Richtung Münchberg unterwegs. An der Kreuzung Hintere Höhe zur B289 hat sie den Motorradfahrer nicht gesehen, der eigentlich Vorfahrt hatte. Der 29-Jährige ist frontal in die rechte Fahrzeugseite ihres Autos gestoßen und wurde rund 35 Meter weit geschleudert. Ein Rettungshubschrauber musste den Schwerverletzten ins Klinikum nach Bayreuth fliegen. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, heißt es im Polizeibericht.

Foto: Symbolbild