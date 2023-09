Von Januar bis Juli: Zahl der Unfälle in der Euroherz-Region auf Niveau des Vorjahres

Die Zahl der Unfälle im bayerischen Teil der Euroherz-Region ist in den ersten sieben Monaten des Jahres ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. Das zeigen Daten des Landesamtes für Statistik. Die meisten gab es in den ersten sieben Monaten im Landkreis Hof, die wenigsten in der Stadt Hof. Dem entsprechend ist im Landkreis Hof auch die Zahl der Schwerverletzen am höchsten. Da waren es 45. Dafür sind im Hofer Land keine Personen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Lediglich die Landkreise Wunsiedel und Tirschenreuth haben Verkehrstote zu beklagen. Da waren es von Januar bis Juli jeweils zwei.