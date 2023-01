Von Hof nach New York: Schulchor tritt in der Carnegie Hall auf

Mehr als 6.000 Kilometer haben zwei Chöre aus Hof in diesem Monat zurückgelegt. Für den Schulchor des Jean-Paul-Gymnasiums und die Michaeliskantorei ging’s im Januar nach New York. Dort sind sie in der Carnegie Hall aufgetreten. Das ist eines der berühmtesten Konzerthäuser der Welt. Eine Konzertagentur aus den USA ist über das Internet auf die zwei Hofer Chöre aufmerksam geworden und hat sie nach New York eingeladen. Eine Woche lang sind die rund 40 Sängerinnen und Sänger in Amerika gewesen. Mittlerweile sind sie wieder Zuhause. Auf ihrer Reise in die USA haben die Schüler viel gelernt:

… so Musiklehrerin Maniana Füg im Gespräch mit Radio Euroherz.