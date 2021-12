Von Gesang bis Beleidigungen: Corona-Proteste im Vogtland

Erneut haben sich am Abend im Vogtland Menschen versammelt, um gegen die Corona-Politik zu protestieren. Die Teilnehmerzahl und die Menge an Anzeigen hielt sich aber diesmal in Grenzen.

Die Polizei hat auf dem Markt in Adorf etwa 30 Personen festgestellt, zwei räumlich getrennte Gruppen, die die Mindestabstände einhielten. Es gab weder Redner, Transparente und auch keine typischen Anhaltspunkte für eine Kundgebung. Der Anmelder der Versammlung bekam trotzdem eine Anzeige, weil es letztendlich zu viele Teilnehmer waren. Einige stellten Kerzen vors Rathaus. In Treuen kamen 15 Menschen in kleineren Gruppen zusammen. Eine Spontanversammlung mit zehn Teilnehmern durfte stattfinden, sie haben gesungen und Kerzen dabei gehabt. In Reichenbach musste die Polizei einen Aufzug von rund 50 Personen stoppen. Hier gabs mehrere Platzverweise und Anzeigen, unter anderem wegen Beleidigung.