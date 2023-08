Von Fluch befreien: Betrügerinnen bringen Frau um Erspartes

Zwei Betrügerinnen haben eine Frau in Bamberg um einen fünfstelligen Geldbetrag gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die 63-Jährige am Dienstag von einer unbekannten Frau angesprochen. Diese log der Bambergerin vor, sie wolle die Familie und das Geld der Frau von einem bösen Fluch befreien.

Daraufhin soll eine zweite unbekannte Frau die «Kräfte» ihrer Komplizen bestätigt haben. Die 63 Jahre alte Frau holte mit einer der Unbekannten ihr Erspartes von zuhause und steckte das Bargeld in einen Briefumschlag. Als sie wieder auf die andere Täterin trafen, wickelte diese das Geld in ein Geschirrhandtuch ein, verschnürte es, und sprach eine «Beschwörungsformel».

Anschließend ging die 63-Jährige mit dem Päckchen nach Hause. Weil ihr Zweifel kamen, wickelte sie das Päckchen aus und musste feststellen, dass das Geld weg war. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.