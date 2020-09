Von Douglas und co. zu Rosenthal: Tanja-Simone Pigorsch ist neue Geschäftsführerin Marketing und Vertrieb

Photovoltaikanlage selbst bauen: Grundschüler in Plauen sparen Energie

Dass Umweltschutz wichtig ist – das ist gerade seit es Fridays for future gibt immer mehr in den Köpfen angekommen. Ein Projekt, (…)

Ein ungewöhnlicher Diebstahl hat in der Euroherz-Region für Gespräche und Stirnrunzeln gesorgt. Ein älterer Herr hatte in Selb einem (…)

Es hat zum Glück nicht lange gedauert – nach einem möglichen Corona-Fall hatte das Münchberger Rathaus am Montag dicht gemacht, (…)

Kampf dem Borkenkäfer: Waldbauern können Fördergelder bekommen

Der Sommer hier in der Region ist zwar nicht so heiß wie in den vergangenen Jahren gewesen. Trotzdem ist er trocken genug gewesen, um (…)