Von der Leyen erzürnt über Palästinenser-Kritik

China verfolgt eine Charmeoffensive gegenüber Europa, um einen Keil in dessen Bündnis mit den USA zu treiben. In China finden Macron (…)

«Good Cop, Bad Cop»?: Macron und von der Leyen in China

Israel greift nach Beschuss Hamas-Ziele in Gaza an

Die Spannungen im Nahen Osten halten an, etwa auf dem Tempelberg in Jerusalem. Aus dem Gazastreifen und dem Libanon werden Raketen in (…)