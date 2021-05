Von Brunn gewinnt Kampfabstimmung um SPD-Fraktionsvorsitz

München (dpa/lby) – SPD-Landeschef Florian von Brunn ist nun in Personalunion auch Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im bayerischen Landtag. Der 52-Jährige setzte sich am Mittwoch in einer Kampfabstimmung gegen den bisherigen Amtsinhaber Horst Arnold durch. Bei der turnusmäßigen Wahl zur Halbzeit der Legislaturperiode erhielt von Brunn in einer Fraktionssitzung nach Teilnehmerangaben 12 Stimmen. Für Arnold votierten 10 der insgesamt 22 SPD-Abgeordneten.

Vor zweieinhalb Jahren, nach der Landtagswahl 2018, hatte von Brunn schon einmal versucht, Fraktionsvorsitzender zu werden, war damals aber am Ende gegen Arnold unterlegen. Der Entscheidung waren eine stundenlange Debatte und zwei Patts zwischen beiden vorausgegangen.

Seine neuerliche Kandidatur gegen Arnold hatte von Brunn dem Vernehmen nach erst vor wenigen Tagen erklärt – für manche durchaus überraschend. Erst Ende April war er zum neuen SPD-Landesvorsitzenden gewählt worden, in einer Doppelspitze zusammen mit Ronja Endres. Kurz zuvor hatte sich ein SPD-Landesparteitag – mit einer sehr knappen Mehrheit von vier Stimmen – für eine Doppelspitze entschieden.

Von Brunn hat sich als Umweltexperte seiner Fraktion in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Unter anderem wegen seines forschen Auftretens ist er fraktionsintern aber nicht unumstritten.

Seine Kandidatur hatte von Brunn am Dienstag öffentlich damit begründet, dass der Partei- und der Fraktionsvorsitz in einer Hand der SPD in Bayern wieder zu mehr Erfolg verhelfen könnten. Arnold dagegen hatte argumentiert, er sei kein Freund von Ämterhäufungen.

Bei Landtagswahl-Umfragen kommt die SPD in Bayern schon seit längerem nicht mehr über zehn Prozent hinaus. In einer aktuellen Umfrage zur Bundestagswahl lag die SPD im Freistaat zuletzt bei acht Prozent.

