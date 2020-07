Vom Wolf zum Löwen: Bätge wechselt für ein Jahr zum ERSC Amberg

Tschüß Wölfe, Hallo Löwen. Das heißt es jetzt für Timon Bätge. Zumindest für ein Jahr. Der Dritte Torhüter der Selber Wölfe wird sich dem Eishockey-Bayernligaaufsteiger ERSC Amberg Wild Lions anschließen. Dort soll er ausreichend Spielerfahrung und sportliche Weiterentwicklung bekommen. Wegen der starken Torhüter Konkurrenz bei den Wölfen sind seine Einsätze in der Oberliga überschaubar gewesen. Bätge soll nun die notwendige Spielpraxis bekommen und sich langsam an das Oberliganiveau heranarbeiten. Den Wechsel in die Oberpfalz haben die Wölfe-Oberen und Trainer Hohenberger zusammen entschieden. Für ein Jahr kann er nun bei den Löwen spielen. Wenn immer möglich, soll er bei den Wölfen weiter mittrainieren können.