Vom Wildpark zum Walderlebniszentrum: Martin Schöffel stellt Planungsstand vor

Vor allem Familien mit Kindern haben bestimmt schon mal einen Ausflug in den Wildpark Mehlmeisel gemacht. Bald soll der aber noch mehr Attraktionen bieten. Aus dem Wildpark soll ein Walderlebniszentrum werden. Der Bayerische Landtag hat die Pläne im Mai befürwortet und auch die nötigen finanziellen Mittel dafür bereitgestellt. Damit war der Weg frei für eine konkrete Planung. Den aktuellen Stand will der hochfränkische CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel am Nachmittag im Wildpark vorstellen. Wildpark-Leiter Eckard Mickisch will im Anschluss auch sein Waldvogelparadies präsentieren. Dabei handelt es sich um eine begehbare Waldvogelvoliere. Mit dabei ist am Nachmittag auch die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.