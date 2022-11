Vom Vogtland nach Dresden: Weihnachtsbaum steht im Kultusministerium

Eine Weißtanne aus dem Fichtelgebirge schmückt für die Weihnachtszeit die Bayerische Landesvertretung in Berlin. Geschmückt ist der Baum mit Porzellan-Anhängern, die Selber Grundschüler gefertigt haben.

Der Vogtlandkreis und die Stadt Oelsnitz haben zudem einen Weihnachtsbaum an das Kultusministerium in Dresden übergeben. Bei der Übergabe vor Ort waren auch Schüler der Oelsnitzer Grundschule „Am Stadion“ und der Mosen Brass Band des Julius-Mosen-Gymnasiums Oelsnitz. Thema vor Ort waren auch die Gymnasien im Vogtlandkreis. Das Gymnasium in Klingenthal ist bereits seit dem 1. August in städtischer Hand . Das wird ab 1. Januar auch auf das Julius-Mosen-Gymnasium in Oelsnitz zukommen, heißt es in einer Mitteilung.

© Udo Benker-Wienands

Die geschmückte Weißtanne aus dem Fichtelgebirge in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin