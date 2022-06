Vom Strauß-Areal zum Schiller-Quartier: Hofer Stadtrat ebnet den Weg

Vor genau zwei Wochen hat die Stadt Hof bekanntgegeben, dass auf dem Strauß-Areal an der Hofer Bismarckstraße in den kommenden Jahren ein großes Ärztezentrum mit Geschäften, Hochhäusern und einem Park entstehen soll. Eigentlich war einmal geplant, auf dem Gelände ein Einkaufszentrum – die Hof-Galerie – zu bauen. Daraus wird ja bekanntlich nichts. Nun hat der Hofer Stadtrat in einer Sitzung erstmals darüber gesprochen, wie genau aus dem Strauß-Areal zukünftig das Schiller-Quartier werden soll:

… so Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Die Bauarbeiten am neuen Schiller-Quartier sollen voraussichtlich Mitte nächsten Jahres starten und mindestens fünf Jahre dauern.