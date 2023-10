Vom Ladendetektiv belauscht: Ladendiebe in Hofer Altstadt gestoppt

Die Polizei und ein Ladendetektiv haben in der Hofer Altstadt zwei mutmaßliche Ladendiebe gestoppt. Die beiden waren in einem Bekleidungsgeschäft in der Hofer Altstadt unterwegs. In der Umkleide sollen sie sich über den Diebstahlt der Ware abgesprochen haben. Laut Polizei hat das aber ein Ladendetektiv mitgehört. Der hat die beiden an der Ladenkasse aufgehalten. Die Polizei hat bei einer Durchsuchung auch Diebesgut aus einem anderen Bekleidungsgeschäft gefunden, so die Polizei in einer Mitteilung. Beide müssen sich jetzt wegen Ladendiebstahls verantworten.