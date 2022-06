Vom Hecht gebissen: Derartige Vorfälle seien eher untypisch

Wenn wir in einem See schwimmen, dann wissen wir, dass wir nicht alleine sind. In den meisten regionalen Gewässern leben unterschiedliche Fischarten. Laut Bernd Raps vom Fischereizentrum Oberfranken sind in Bayern 80 unterschiedliche Arten heimisch. Dazu gehören Karpfen, Zander und auch der Hecht. Ein Hecht hat in einem Teich bei Selb vor Kurzem eine Frau gebissen. Ein solcher Vorfall sei aber äußert selten, meint Bernd Raps. Es könne sein, dass ein Hecht einmal zubeißt, wenn Hände und Beine im Wasser plantschen. Normalerweise ziehe sich der Hecht, der sich gerne in Ufernähe von Seen und größeren Teichen aufhält, allerdings eher vor Menschen zurück. Mit ihren ca. 700 Zähnen kann die Fischart jedoch deutliche Spuren hinterlassen. Diese sollten Betroffene desinfizieren und verbinden. Bei tieferen Bisswunden ist ein Besuch beim Arzt ratsam. Dieser könnte gegebenenfalls ein Antibiotikum verschreiben.