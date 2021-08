Vollsperrung: Ortsdurchfahrt Oberkotzau wird saniert

In Oberkotzau müsst ihr euch ab heute (MO, 2.8.) auf längere Fahrtzeiten einstellen. An der Ortsdurchfahrt wird nämlich gebaut. Die Staatsstraße 2177 ist wegen Straßen- und Tiefbauarbeiten zwischen der Zufahrt der Firma Gealan und der Friedhofstraße voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte September. Die Vollsperrung ist nötig, weil die Arbeiten wegen der Fahrbahnbreite nicht anders durchgeführt werden können. Umleitungen sind ausgeschildert. Wenn ihr von Hof aus kommt, werdet ihr von der B15 auf die Staatsstraße 2461 über Konradsreuth bis nach Reuthlas, weiter über die HO 25 bis Seulbitz und dann auf die B289 bei Schwarzenbach an der Saale umgeleitet.